Москва, 23 сентября, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Минобороны РФ готово израсходовать порядка 250 млн рублей на пресечение утечек служебной информации в Сеть, указано в сообщении, опубликованном 23 сентября на портале госзакупок.

TheDigitalArtist Информационная безопасность

Минобороны России объявило тендер, целью которого является выбор исполнителя работ по оснащению «Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети «Интернет».

Работы по выполнению этой заявки должны быть выполнены не позднее 1 октября 2020 года.

Ранее военное ведомство реализовывало проект по контролю доступа курсантов военных училищ и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет.

Как правило, вопрос решается при помощи автоматизированных систем, выявляющих в потоке данных характерные элементы конфиденциальных документов.