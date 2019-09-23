Москва, 23 сентября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Первый всероссийский форум «Национальное развитие», посвященный национальным проектам, в 2020 году состоится в Татарии, в 2021 году мероприятие примет Нижегородская область. Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном на сайте правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Казанский кремль

«В целях формирования единых подходов Правительства РФ и субъектов РФ по достижению национальных целей и реализации национальных проектов (программ) организовать проведение на ежегодной основе Всероссийского форума «Национальное развитие», — говорится в тексте документа.

Министерству финансов РФ поручено ежегодно выделять на подготовку и проведение форума 50 млн рублей «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» (РАНХиГС)».

Руководителем оргкомитета форума назначен руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, его заместителем — замглавы аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко. В оргкомитет вошли: замглавы Минфина РФ Леонид Горнин, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, а также главы Татарии и Нижегородской области Рустам Минниханов и Глеб Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России приняло решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума, который проходил с 2004 года. Вместо него Чуйченко предложил Медведеву проводить форум нацпроектов в регионах. Он отметил, что первый форум может состояться в Казани в апреле 2020 года.

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