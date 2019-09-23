Липецк, 23 сентября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В Липецкой области за 11 лет реализации Закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2,5 раза уменьшилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними. Об этом сообщила председатель комитета облсовета по законодательству и правовым вопросам Марина Донских на заседании 20 сентября.

Impactliving.org

С 2008 года в регионе в 2,9 раза уменьшилось количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. Также в 6,6 раза сократилось количество судимых несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.

«Практика показывает, что одной из главных причин формирования девиантного поведения детей и подростков является их семейное неблагополучие. В Липецкой области имели место случаи, когда механизмы раннего выявления неблагополучных семей не срабатывали. Нередко за многочисленными справками, отчетами и докладами те, кому по долгу службы положено защищать интересы семьи и детей, перестают видеть их реальные проблемы. Органы власти должны быть не просто статистами, фиксирующими результаты противоправного поведения детей и подростков. Мы должны работать на опережение и предупреждать их совершение», — заявила Донских.