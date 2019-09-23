Москва, 23 сентября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Тягач с контейнерными телегами столкнулся с самолётом Airbus А320 в московском международном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе авиакомпании Air Astana, которой принадлежит лайнер.

Anna Zvereva Airbus A320

Как уточняется, тягач въехал в двигатель воздушного судна. Подробности о характере и степени повреждений в авиакомпании пообещали сообщить позднее.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Москва», что во время инцидента самолёт находился на стоянке, пассажиров на его борту не было. Обстоятельства произошедшего уточняются.