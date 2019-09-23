Махачкала, 23 сентября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Житель Махачкалы Махи Идрисов был оправлен Кировским районным судом города под домашний арест после обнаружения у него в доме арсенала оружия и боеприпасов к нему. Об этом 23 сентября сообщил журналистам представитель суда.

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Мера пресечения была избрана Махи Идрисову в рамках уголовного дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов. Домашний арест продлится до 19 октября.

Напомним, Идрисов был задержан 19 сентября, при обыске в доме, где он проживает, было обнаружено и изъято несколько единиц оружия и боеприпасы к нему, а также гранаты. Всё оружие хранилось в доме незаконно.

Кроме того, в доме у Идрисова было изъято незарегистрированное холодное оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании жителя Махачкалы Махи Идрисова в посёлке Ленинкент после обнаружения у него в доме арсенала оружия. Всё обнаруженное в доме Идрисова оружие было изъято и отправлено на экспертизу.