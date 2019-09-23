Курск, 23 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Курская область готова к отопительному сезону примерно на 98,7%. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом 23 сентября заявил председатель регионального комитета ЖКХ Алексей Дедов.

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«Есть некоторые вопросы, которые находятся у нас на контроле. Пока только 85% управляющих компаний отчитались о подготовке многоквартирных домов. А вот задолженность в этом году по энергоресурсам снизилась на 56 миллионов рублей», — рассказал Дедов.

Социальные объекты и жилой фонд полностью готовы к подаче тепла. Однако отопление пока не дают из-за прогноза синоптиков — они пообещали потепление к концу недели.