Москва, 23 сентября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В Госдуме осудили заявление МИД Эстонии о том, что СССР оккупировал республику, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«Бронзовый солдат», Таллин

«Эстонские политики загоняют в крематорий благодарность народа и память о своих дедах, сражавшихся с фашизмом», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Советский народ и советский солдат всех национальностей освободил мир от фашизма и подарил право на жизнь современным поколениям, в том числе гражданам современной Эстонии, подчеркнула парламентарий.

«Поэтому пошлость и подлость по отношению и к молодому поколению эстонцев в том, что их зомбируют на чудовищное невежество и предательство подвига их предков и всех советских солдат, что является прологом к политике прислуживания неумной агрессивной экспансии НАТО», — делает она вывод.

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией внешнеполитическим ведомством России документов об освобождении республики советскими войсками. В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в соцсети информация является «исторически неверной».