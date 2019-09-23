Тегеран, 23 сентября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани призвал к миру «все государства Персидского залива», 23 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани призвал страны Персидского залива войти в возглавляемую Ираном коалицию «для обеспечения безопасности региона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рухани заявил, что обвинения США в причастности Ирана к атаке НПЗ Saudi Aramco являются предлогом к введению американского контингента, чтобы «полностью завладеть нефтью на востоке Саудовской Аравии».

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