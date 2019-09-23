Москва, 23 сентября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Более двух сотен пожаров произошло в российских образовательных учреждениях за период с января по август 2019 года. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Тревога

Отмечается, что типичными нарушениями требований пожарной безопасности в школах являются неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и противопожарного водоснабжения, а порой и отсутствие таковых. Также часто в школах обнаруживается неудовлетворительное состояние путей эвакуации.

Сообщается, что к 1 сентября МЧС было взято на учёт 92 тысячи образовательных организаций, в них при участии специалистов ведомства с начала года устранено более 70 тысяч недостатков.

В течение учебного года МЧС планирует проводить инструктажи по мерам безопасности среди персонала образовательных учреждений, а с учающимися — специальные занятия по комплексной безопасности и практические тренировки по эвакуации.