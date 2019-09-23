Париж, 23 сентября, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Минувшая суббота, 21 сентября, стала «черной» для Парижа, пишет испанское издание El Mundo. Так называемый «черный блок» воспользовался маршем в защиту климата: одетые в черное левые радикалы схлестнулись с полицией и прибегли к вандализму. Но «зеленой» демонстрацией всё не ограничилось: профсоюзные активисты, протестующие против пенсионной реформы, развернули красные флаги, а «желтые жилеты» попытались провести акцию на Елисейских полях. «Напряженный день с нарушениями в городском движении и маршрутах транспорта. Возвращение протестов», — резюмирует испанское СМИ.

Etienne Марш в защиту климата. Париж

Больше всего боялись «желтых жилетов», которые призывали к «историческому выступлению». Было опасение, что они присоединятся к санкционированным митингам и начнут применять насилие или воспользуются Днем наследия, чтобы проникнуть в одно из зданий, открывающих свои двери широкой публике. Две предыдущие субботы уже были отмечены столкновениями «жилетов» с полицией в Нанте и Монпелье. Утром 21 сентября протестующие попытались что-то затеять на Елисейских полях — вопреки тому, что префектура запретила любые манифестации в зоне, охватывающей центральную улицу и главные правительственные здания. Многим магазинам в очередной раз пришлось защищать свои витрины.

Полиция установила контроль над ситуацией, отправив в участок 152 человека, оштрафовав более 300 и использовав слезоточивый газ. «Ничего серьезного, вопреки громким цифрам», — отмечает El Mundo. Наибольший беспорядок спровоцировали в итоге не радикальные участники движения «жилетов», а ультралевый «черный блок», принявший активное участие в разномастном шествии защитников климата.