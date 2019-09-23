Ханты-Мансийск, 23 сентября, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В Югре планируют создать маршруты на культовые места — перевал Дятлова, плато Маньпупунер, Нер-Ойка и другие. Для этого будет создан туристско-рекреационный кластер в Берёзовском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. 1959

Также прорабатывается вариант строительства максимально приближённого к реальности ойл-парка в Нижневартовске. Это будет площадка, на которой размещено оборудование по добыче нефти и газа.

Жители Ямало-Ненецкого округа проложили путь в Когалым — в спортивно-культурный комплекс «Галактика». Вызывает интерес мультимедийный исторический парк «Моя история» в Сургуте. Это перспективный туристический ресурс, считают в правительстве ХМАО.

«По трассе Сургут — Ямал ежедневно проходит свыше 18 тысяч автомобилей. Уже сложившийся весомый турпоток делает инвестиционно-привлекательным строительство автокемпинга в Сургутском районе», — сообщил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Кроме того, ведётся работа по брендированию межмуниципального маршрута, охватывающего пять городов, «Удивительная Югра».

С целью продвижения Югры на российский и международный туристские рынки в 2019 году между правительством ХМАО и туроператором TUI заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В 2020 году планируется достичь аналогичных договорённостей с туроператорами «Алеан», «Корал Трэвел» и «ТЕЗ Тур».

Алексей Забозлаев заявил, что туризм как отрасль в Югре сейчас на подъёме. Оборот от туризма в регионе превышает 5 млрд рублей.