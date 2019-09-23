Амстердам, 23 сентября, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Наиболее вероятным «ликвидатором» Thomas Cook считается голландская аудиторская компания KPMG, 23 сентября передает агентство Reuters.

Basher Eyre Thomas Cook

Также на роль компании, которой будет поручено ведение процедуры банкротства и ликвидации британского туроператора, рассматривается AlixPartners UK.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября Thomas Cook, старейшая и одна из крупнейших в мире туристических компаний, объявила о банкротстве из-за долга в £1,7 млрд ($2,1 млрд).

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