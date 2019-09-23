Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Новый саммит США и КНДР на высшем уровне «может произойти в скором времени», заявил 23 сентября президент США Дональд Трамп на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Ранее сегодня южнокорейский министр по вопросам объединения Ким Ен Чхоль анонсировал скорое возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. При этом он признал, что преодоление последствий провального саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое будет непростым, но подчеркнул, что от этого будет зависеть перспектива денуклеаризации полуострова.

Южнокорейская газета «Чунан ильбо» неделей ранее сообщила со ссылкой на источники, что лидер КНДР направил письмо Дональду Трампу, в котором пригласил его посетить Пхеньян. Сам глава Белого дома заявлял журналистам, что сейчас «не лучшее время» для организации его официального визита в Северную Корею.

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме и завершилась безрезультатно.