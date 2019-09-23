Ганновер, Германия, 23 сентября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Акции немецкой туристической компании TUI (Touristik Union International) выросли на 10% после объявления о банкротстве британского туроператора Thomas Cook, 23 сентября передает агентство Reuters.

Christoph Wilhelms TUI

Крупнейшая в мире туристическая компания TUI считалась главным конкурентом Thomas Cook — старейшей и также некогда крупнейшей туристической компании в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 сентября британская Thomas Cook объявила о банкротстве из-за долга в £1,7 млрд ($2,1 млрд).

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