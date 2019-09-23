Лампедуза , Италия, 23 сентября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Италии, Германии, Франции и Мальты, а также представители Еврокомиссии достигли соглашения о перераспределении прибывающих в ЕС мигрантов, передаёт Mediaset в понедельник, 23 сентября.

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Приниматься будут все граждане, запрашивающие убежище, перераспределение будет обязательным для всех стран ЕС, а порты, в которых мигрантов должны будут принимать, будут время от времени меняться на добровольной основе.

Против подобных инициатив ранее выступали представители Венгрии — они отмечали, что считают вопрос о мигрантах своим суверенным делом и не намерены участвовать ни в каком перераспределении.

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