Москва, 23 сентября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко загнал киевские власти в политическую ловушку, сделав ставку на силы Демократической партии США. Об этом заявил заместитель завкафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

«Внутри Украины есть огромное число структур — и (получателей) грантов, и просто людей, которые напрямую связаны с демократами, в Верховной раде, в так называемых структурах гражданского общества. Поэтому мне кажется, что эта ситуация сегодня, конечно, для Зеленского очень серьёзна. И он во многом расхлёбывает то, что было сделано прошлыми властями», — заявил Гущин.

Помните, Порошенко тогда обвинял, говорил, что Россию включили в ПАСЕ? При всём моём скептическом отношении к нынешней власти, надо признать, что все её проблемы были заложены прошлой», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил, что в случае, если давление президента США Дональда Трампа на главу Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Однако, считает Гущин, исход этой борьбы совершенно не очевиден, и в Киеве это хорошо ощущают.

«Сбрасывать со счетов Демократическую партию рано. Понятно, что если бы Байден ушёл, то других кандидатов, которые могли бы оказать серьёзное сопротивление Трампу, сейчас нет. Но мне кажется, что здесь партия ещё не сыграна, учитывая, что у демократов есть большой медийный ресурс, который сейчас давит, в том числе и на Украине», — отметил политолог.