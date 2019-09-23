Медынь, Калужская область, 23 сентября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Калужской области судимый 47-летний житель Медыни обвиняется в убийстве жены и в попытке скрыть следы тяжкого преступления. Об этом 23 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тимофей Кандалов.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, обвиняемый вернулся домой поздно вечером 12 сентября и увидел свою жену с другим мужчиной. Мужчина прогнал постороннего, а затем избил супругу, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Тело погибшей мужчина закопал во дворе своего дома. Ранее он уже отбывал наказание за убийство сожителя своей матери и освободился в 2019 году.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.