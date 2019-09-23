Рыбинск, Ярославская область, 23 сентября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Индивидуального предпринимателя, 35-летнюю жительницу Рыбинска будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадал двухлетний ребенок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Обвиняемая осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере развлечений, и, как считает следствие, в целях извлечения прибыли грубо нарушила правила безопасности. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года в парке имени Фейгина в Рыбинске резиновый батут порывом ветра оторвало от земли, двухлетняя девочка упала с высоты не менее пяти метров, получив тяжелые травмы. По ходу расследования уголовного дела выяснилось, что батут был плохо закреплен.

Рыбинск-40 Место происшествия

«Для установки и крепления надувной конструкции батута использовались только три узла крепления из шести, остальные находились в непригодном для эксплуатации состоянии; в качестве операторов батута были привлечены несовершеннолетние лица, не прошедшие соответствующих подготовки; не организовано проведение после установки батута ежедневных контрольных проверок правильности монтажа и установки всех элементов», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Уголовное дело индивидуального предпринимателя передано в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, в отношении обвиняемой в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.