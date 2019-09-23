Тегеран, 23 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что обвинения США в нападении на нефтяной завод Saudi Aramco — предлог для отправки дополнительного военного контингента в Саудовскую Аравию, 23 сентября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Это значит, что они хотят полностью завладеть нефтью на востоке Саудовской Аравии» , — заявил Рухани журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 сентября в нападении на завод Saudi Aramco обвинил Иран премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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