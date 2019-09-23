Симферополь, 23 сентября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Чистота и уборка улиц всегда будут лакмусовой бумажкой качества работы городских властей. Об этом 23 сентября, выступая перед депутатами городского совета Симферополя, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Люди всегда оценивают просто: если чисто — значит власть есть. Как только начинается бардак и власть не в состоянии убирать, всё это способно уничтожить любые новации», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента предложил городским властям ремонтировать фасады старых зданий в Симферополе по калининградскому опыту.