Санкт-Петербург, 23 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс на разработку проекта Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Антимонопольщики отмечают, что приостановить закупку пришлось из-за жалобы АО «Метрогипротранс».

Речь идет о разработке проектной документации для участка будущей «коричневой» ветки от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна» стоимостью почти в 1 млрд рублей.

Заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС по рассмотрению этой жалобы состоится 26 сентября.

Ранее победителем конкурса признали компанию «Ленметрогипротранс», так как «Метрогипротранс» считает, что его заявку отклонили неправомерно. Победитель тендера же скинул цену до 743 млн рублей.

Добавим, между станциями «Казаковская» и «Сосновая поляна» на участке протяженностью почти 8 км также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.