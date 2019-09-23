Симферополь, 23 сентября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Главные направления деятельности депутатов и администрации Симферополя заключаются в создании комфортных условий для жителей города. Об этом 23 сентября журналистам заявил глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.

Rk.gov.ru Виктор Агеев

«Работа должна стать усиленной, потому что в городе накопились серьёзные вопросы. Наших горожан волнует то, что происходит у них во дворах. Очень важно создать им комфортные условия, привести в порядок дворовые территории, дороги, подъездные пути к домам. Думаю, что это будет одним из основных направлений в работе и администрации, и городского совета», — уточнил Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем симферопольского горсовета большинством голосов был переизбран член «Единой России» Виктор Агеев.

Об этом: В Симферополе переизбрали главу городского совета