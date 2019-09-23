Москва, 23 сентября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в России Раид Кримли провели встречу для подготовки визита российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд, сообщает 23 сентября официальный сайт МИД России.

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Отмечено, что визит президента РФ в Саудовскую Аравию намечен на октябрь 2019 года.

Михаил Богданов и Раид Кримли обсудили комплекс вопросов, касающихся будущего визита, а также согласовали связанный с ним график контактов представителей различных министерств.

Кроме того, отметили в МИД России, в ходе встречи была затронута тема ситуации в Йемене и в районе Персидского залива.

Напомним, встреча замглавы МИД РФ и посла Саудовской Аравии прошла на фоне обострения региональной обстановки после того как 14 сентября нефтяные заводы саудовской госкомпании Saudi Aramco были атакованы и частично выведены из строя.