Пекин, 23 сентября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. В Китае обнародованы данные о росте доходов ведущих предприятий алкогольной промышленности, которые за первые семь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличились более, чем на 7%, сообщает 23 сентябряСиньхуа.

(сс) Marko Kudjerski Застолье

По сведениям, представленным министерством промышленности и информатизации КНР, объем доходов производителей алкогольной продукции в абсолютных цифрах достиг 485 млрд юаней (свыше 68,5 млрд долларов).

Отмечается, что рост зафиксирован и в объёмах производимой продукции, которые в ликеро-водочной отрасли выросли на 1,1%, а в пивоваренной — 0,3%.