Вашингтон, 24 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Расширяя свое взаимодействие с островным режимом Тайваня, США не только нарушают собственное обещание придерживаться принципа «единого Китая», но и, судя по всему, готовят почву для дестабилизации более крупного масштаба. О том, почему Тайвань вполне способен стать «дальневосточной Украиной», рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

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Озабоченность «демократическим управлением» — вот что стало основной темой консультаций представителей США и тайваньской администрации, причем речь шла не о Тайване (между прочим, признанной самим Вашингтоном части Китая), но и о некоем «Индо-Тихоокеанском регионе». Масштаб площадей, требующих решительной демократизации, впечатляет, ничуть не уступая уже подвергнутым оной территориям Северной Африки и Ближнего Востока.

При наличии столь крупной ставки понятным делается безразличное отношение США к принципу единого Китая и обещаниям не разжигать тайваньский сепаратизм. Разумеется, Вашингтону нужна точка опоры для того, чтобы укрепить некий демократизирующий рычаг, а точнее, запустить процесс дестабилизации под привычным лозунгом борьбы за права угнетенных народов. Когда такого рода плацдарм понадобился на черноморском фланге Евразии, его роль с готовностью сыграли украинские радикалы. Похоже, что на этот раз надежды возлагаются на радикалов тайваньских?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Зачем Госдепу США политические консультации с тайваньским режимом?».