Ростов, Ярославская область, 23 сентября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Жители многоквартирного дома в Ростове Великом Ярославской области написали жалобу в прокуратуру на бездействие регионального фонда капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы обращения. В доме №29 в первом микрорайоне Ростова в течение последних трех лет протекает кровля, общее собрание жильцов в начале июля 2019 года проголосовало за проведение ремонта крыши и выбор подрядчика. До этого, зимой 2019-го, жильцы проголосовали за уход из «общего котла» регионального фонда капитального ремонта и перевод дома на спецсчет.

Не отремонтированная кровля дома в Ростове

«У нас есть накопления, чтобы провести ремонт кровли. Деньги мы исправно платили с 2014 года. Все решения общего собрания дома, договор с подрядчиком и все другие необходимые документы два месяца назад отправлены в региональный фонд капитального ремонта. Ответа нет до сих пор», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM автор обращения в прокуратуру Лариса Афонычева.

Согласно нормативным актам, фонд капитального ремонта должен принять документы или найти в них нарушения. На работу с документами отводится 45 дней, которые уже истекли. Однако ни положительного, ни отрицательного ответа не получено.

«Жильцы в зиму уходят с худой крышей. У нас нет никаких слов, кроме ругательных», — пояснила еще одна жительница дома Вера Желтухина.

Кроме прокуратуры, жильцы намерены подать в суд на фонд капитального ремонта, чтобы данная структура возместила ущерб, который понесут хозяева квартир этой осенью из-за текущей кровли.