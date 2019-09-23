Москва, 23 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Цена российского газа для Белоруссии с января 2020 года обсуждается в ходе московских переговоров с участием делегаций Белоруссии и России во главе с министрами. Информацию об этом подтвердили в российском и белорусском министерствах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Официальный Минск желает снижения стоимости российского газа с 2020 года. Договорённости предлагается оформить в декабре 2019 года и приурочить к подписанию более важного документа — программы углубленной интеграции.

В 2018 году Александр Лукашенко полемизировал с президентом России, пытаясь добиться от Владимира Путина решения снизить стоимость российского газа для Белоруссии до уровня Смоленской области. Сейчас российский «Газпром» поставляет своей белорусской «дочке» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» продукцию по $127 за 1 тыс. кубометров — то есть по самой низкой экспортной цене.

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Правительства России и Белоруссии 6 сентября парафировали программу действий по углублению интеграции в формате Союзного государства. К документу прилагается 31 план действий («дорожная карта»), в том числе по созданию союзного рынка нефти и газа. При этом Минск настаивает на характеристике обзоров этих документов как «фейковых» до официального подписания, которое состоится, по неофициальной информации, 8 декабря 2019 года — то есть в день 20-летнего юбилея подписания договора о создании Союзного государства.