Москва, 24 сентября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Несмотря на рапорты т.н. экономического блока правительства о том, что в экономике России всё хорошо (прекрасная маркиза), реальность решительно протестует против такого над нею надругательства. О том, как Анатолий Чубайс обнаружил дыру, в которую утекает благосостояние государства, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Один лишь раз

Куда ни ткни в в финансово-экономических структурах российского правительства — везде всё хорошо. Даже ЦБ, который к правительству не относится, поражен той же эпидемией оптимизма. Хорошо — и всё тут. На этом фоне действительное состояние экономики, растущей по 1,2% в лучшем случае, выглядит прямо издевательством над логикой высокостоящих экономических управленцев вроде Антона Силуанова. Или, может быть, их «хорошо» подразумевает под собой нечто иное, чем обычно вкладывают в это слово люди? Или между их «хорошо» и реальной экономикой находится злая сила, которая мешает экономике впитать это «хорошо» и тем самым развиться и умножиться?

Похоже, что на Московском финансовом форуме вся верхушка экономического блока просто стеснялась и ждала смельчака, который разъяснит, кто же всё поглотил. Кто тот «злодей», чью профессиональную принадлежность смело огласил ничего не боящийся Анатолий Чубайс? В его изложении — это некие объединенные силовики, которые, вероятно, бесчеловечно снимают маржу, заработанную потом и бессонными ночами экономистов, в свою пользу. И вот уже Алексей Кудрин вступил в полемику с Сергеем Шойгу, втолковывая, как непозволительно много тратится на российскую оборону…

Рекомендуем ознакомиться с подробностями в статье Галины Смирновой «Государству угрожают силовики? Бред с полей Московского финансового форума».