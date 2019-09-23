Таллин, 23 сентября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма анонсировал свой визит в Москву, где также запланирована встреча с Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Визит намечен в ноябре этого года, а соответствующее послание в Россию было отправлено ещё весной 2019 года, уточняет издание. В планах встреча с эстонской общиной и богослужение, которое пройдёт в стенах посольства Эстонии в РФ.

Глава Эстонской евангелической лютеранской церкви также сказал, что планирует пригласить патриарха в Россию.