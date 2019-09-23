Киев, 23 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. «Президент России Владимир Путин поручил главе МИД России Сергею Лаврову сформулировать «формула Штайнмайера». Об этом 23 сентября в Киеве на конференции партии «Европейская солидарность» заявил пятый президент Украины, лидер фракции ЕС Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Мы точно не должны позволить развернуть Украину назад… То они пытались надеть нам на уши нигде не существующую «формулу Штайнмайера». Оказывается, у них была цель провести выборы весной одновременно по всей стране, включительно с оккупированной территорией… Это «формула Штайнмайера» в интерпретации Путина, который поручил сформулировать её Лаврову», — сказал Порошенко.

По его словам, Киев якобы был согласен провести выборы в отдельных регионах Донбасса «без участия украинских партий, украинской ЦИК, украинских кандидатов, украинского суверенитета, украинского флага». «Де-факто — попытка законсервировать текущую ситуацию», — добавил Порошенко.

Он призвал Киев «реализовывать минские соглашения» и продолжать просить НАТО предоставить Украине План действий относительно членства (ПДЧ).

«Но для этого нужно в декабре поехать на саммит НАТО. В повестку дня нужно включить предоставление Плана действия относительно членства в НАТО для Украины. А если мы отказываемся, а они отказываются ехать туда, это значит, что там есть другие мотивы», — рассказал Порошенко.

Как сообщалось, 21 сентября помощник президента Украины Андрей Ермакзаявил, что «формула Штайнмайера», которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Он сообщил, что вопрос проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса будет вынесен на публичное обсуждение. Ермак также считает, что выборы в Донбассе можно провести после прекращения огня.