Порошенко заявил, что Киев отказывается участвовать в саммите НАТО
Киев, 23 сентября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. «Президент России Владимир Путин поручил главе МИД России Сергею Лаврову сформулировать «формула Штайнмайера». Об этом 23 сентября в Киеве на конференции партии «Европейская солидарность» заявил пятый президент Украины, лидер фракции ЕС Петр Порошенко.
По его словам, Киев якобы был согласен провести выборы в отдельных регионах Донбасса «без участия украинских партий, украинской ЦИК, украинских кандидатов, украинского суверенитета, украинского флага». «Де-факто — попытка законсервировать текущую ситуацию», — добавил Порошенко.
Он призвал Киев «реализовывать минские соглашения» и продолжать просить НАТО предоставить Украине План действий относительно членства (ПДЧ).
Как сообщалось, 21 сентября помощник президента Украины Андрей Ермакзаявил, что «формула Штайнмайера», которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Он сообщил, что вопрос проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса будет вынесен на публичное обсуждение. Ермак также считает, что выборы в Донбассе можно провести после прекращения огня.