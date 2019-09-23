Таллин, 23 сентября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Департамент статистики Эстонии фиксирует сокращение браков по стране и рост количества разводов, сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

В августе 2019 года, по сравнению с августом 2018 года, количество браков сократилось на 25,3%, а число разводов увеличилось на 5%.

Всего зарегистрировано 964 новых семейных союза и 250 расторжений браков. При этом, отмечает издание, услуги столичного таллинского ЗАГСа за год ощутимо выросли.