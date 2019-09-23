Москва, 23 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве 1242 автомобилей в России из-за возможного дефекта, приводящего к утечке масла. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Skoda

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Skoda моделей Octavia и Yeti, реализованные в период с 2014 по 2015 год.

«Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 и 1,6 литра являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за указанного дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена замена регулятора фаз газораспределения. Ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев авто.