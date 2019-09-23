Москва, 23 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе выросли в среднем на 0,2%, а с начала текущего года — на 1,7%. Такие данные приводит 23 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

При этом, как сообщает ведомство, цены производителей на бензин в августе снизились в среднем на 8,7%, с начала года — на 13,8%.

Рост потребительских цен на бензин на 0,3% и более в минувшем месяце наблюдался в 30 субъектах Федерации. Наиболее значительно цены выросли в Камчатском крае — на 1,0%, Бурятии — на 0,8%, Орловской области — на 0,7%.

В семи регионах отмечено снижение цен, в том числе в Туве — на 0,9%, в Красноярском крае — на 0,8%.

В Москве за месяц бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.