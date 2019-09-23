Москва, 23 сентября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В Московской области 24 сентября одновременно откроются 77 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Центры откроют на базе сельских школ в 36 округах области. По словам Забраловой, в них смогут обучаться свыше 31,5 тыс. детей. Центры оснащены шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами и 3D-принтерами. На оборудование каждого центра из федерального, областного и муниципального бюджетов выделили 2,6 млн рублей.

«Реализация проекта станет прекрасной возможностью для жителей сельской местности получать качественное образование с использованием современной техники», — заявила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30-м юбилейном Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который открылся в Грозном 23 сентября 2019 года, Московскую область представляет учитель географии Гимназии им. Подольских курсантов г.о. ПодольскПавел Красновид.