Аделаида, Австралия, 23 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Австралийские исследователи из Университета Флиндерса во время полевых исследований на островах Фиджи обнаружили, что местные пчёлы могут служить отличным индикатором признаков воздействия изменений окружающей среды на живую природу, пишет 23 сентября phys.org.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Джеймс Дори, чья макросъёмка запечатлела несколько новых видов пчел на Фиджи, говорит, что описание девяти новых видов дает исследователям возможность высветить риски.

«Homalictus Terminalis назван так, чтобы показать, что, как и многие фиджийские пчелы, он приближается к своему пределу и находится под угрозой исчезновения, связанного с климатом», — говорит он.

Впечатляющий черный Homalictus achrostus является одним из самых интересных эндемичных видов пчел на Фиджи. Но, как и многие виды фиджийских пчел, H. achrostus встречается только на одной вершине горы.

«Вероятной движущей силой этого возможного вымирания является изменение климата», — говорит доцент Шварц. Более прохладный климат фиджийского нагорья медленно отступает наверх, к вершинам гор, принося с собой виды, которые требуют этого климатического убежища.

Учёные выражают обеспокоенность вероятным исчезновением многих эндемичных видов фиджийских пчёл.

Род пчел Homalictus Cockerell не подвергался таксономической проверке на фиджийском архипелаге в течение 40 лет. Последние полевые исследования позволили переписать четыре известных вида и описать девять новых, доведя число эндемичных Homalictus на Фиджи до 13 видов.

Большая часть видового разнообразия (11 видов) живет на высоте 800 метров и более над уровнем моря, что подчеркивает уязвимость горных ограниченных видов для потепления климата. Это позволяет учёным использовать данные о пчёлах как своего рода индикатор состояния видового разнообразия и влияния на него внешних факторов.