Министр образования Украины рассказала о нехватке трактористов в стране
Киев, 23 сентября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что хочет изменить ситуацию, когда большая часть выпускников украинских школ идут в высшие учебные заведения. Об этом она сообщила 23 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
Министр отметила, что по её мнению, эта ситуация не позволяет многим детям в будущем получать хорошую зарплату, хотя на Украине не хватает трактористов и других работников.
Министерство образования Украины планирует начать финансирование многопрофильных центров подготовки специалистов, которые будут отвечать запросам работодателей. При этом количество ПТУ продолжит сокращаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анна Новосад опубликовала в Facebook сообщение, которое изобиловало ошибками, что вызвало критику со стороны скандально известного филолога-русофоба, экс-депутата Рады Ирины Фарион.
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