Москва, 23 сентября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Ради покупки квартиры 44% жителей России в возрасте до 25 лет готовы повременить с рождением детей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Только 19% готовы отложить рождение детей из-за недвижимости в возрастной группе от 25 до 35 лет. В группе 36−45 лет таких еще меньше — 11%.

На незначительные ограничения ради приобретения недвижимости готовы 55% опрошенных, при этом 65% готовы отказаться от посещения кафе и кинотеатров, 60% — от салонов красоты, а 59% — от путешествий.

При этом 78% участников опроса заявили, что хотят приобрести квартиру в ближайшие пять лет. Всего авторы опроса опросили 2 тыс. человек, которые подыскивают для себя недвижимость.

Как сообщало ИА REGNUM, только 9% жителей России готовы с гордостью говорить о своей зарплате. Отрицательные эмоции из-за своего заработка испытывают 27% опрошенных.

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