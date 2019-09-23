Москва, 23 сентября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Цитата из к/ф «Вторжение» реж Фёдор Бондарчук. 2019. Россия Вторжение

«Вторжение» — продолжение фантастической ленты «Притяжение», в которой на жилые дома московского района Чертаново упал инопланетный корабль, вызвав огромные разрушения и гибель сотен людей.

События нового фильма расскажут нам, что стало с героями три года спустя. У главной героини Юлии Лебедевой обнаружатся небывалые способности, которые заинтересуют не только людей, но и внеземные цивилизации.

Главные роли в картине исполнят Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Сергей Гармаш и Олег Маньшиков. Премьера фильма назначена на 1 января 2020 года.