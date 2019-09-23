Додома, 23 сентября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. В докладе о начальном женском образовании в Танзании были названы три основные проблемы, из-за которых девочки не заканчивают начальную школу. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Jorge Cancela Танзания

Результаты доклада были представлены генеральным секретарем министерства образования, науки и технологии страны Леонардом Аквилапо. Исследование проводилось в областях Додома, Дар-эс-Салам, Килиманджаро, Линди и Табора.

Мугиша Луциус, ректор Университета Дар-эс-Салама, где было проведено исследование, отметил, что основная причина того, что девочки не заканчивают школу — домашняя обстановка, не располагающая к обучению.

«У школьниц нет возможности заниматься дома, им приходится выполнять работу по дому, и они считают, что лучше оставить школу и заниматься остальными делами, это основная причина того, что девочки не оканчивают начальную школу», — отметил Луциус.

Он добавил, что другие проблемы образования девочек — недружественная атмосфера в школе, подростковые беременности, слабо развитая инфраструктура, отсутствие еды и осознания необходимости образования.

«Девочкам приходится проходить огромные расстояния до школы пешком, сталкиваться с отсутствием пищи и вступать в отношения без знаний о контрацепции, все это приводит к тому, что они зачастую не оканчивают начальную школу», — подчеркнул Луциус.

Глава департамента образовательного права Дар-эс-Саламского университета Джон Калаге заявил, что провести исследование ученых сподвигла статистика, в соответствии с которой немного больше девочек, чем мальчиков, не оканчивает школу.

«Многие девочки оканчивают образование на полпути, поэтому мы призываем членов нашего общества давать им возможность заниматься дома, давайте прекратим дискриминацию и дадим им шанс», — заявил Аквилапо на представлении результатов доклада.