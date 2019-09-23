Киев, 23 сентября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. На Украине обсуждают заявление представителя офиса президента Андрея Ермака о том, что нынешняя власть никогда не допустит федерализации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс», — заявил также Ермак в интервью изданию «Левый берег», комментируя перспективы переговорного процесса по урегулированию в Донбассе.

«Федерализация — тема, которая сейчас в принципе не обсуждается в Украине. Красный флажок, за который заходить нельзя», — комментирует заявление Ермака журналист и политический эксперт Вячеслав Чечило.

По его словам, таких «флажков» сейчас на Украине очень много — в частности, даже не обсуждается официальный статус русского языка; не обсуждается роль ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые якобы «герои, и всё, без вариантов»; не обсуждается дружба с Россией и так далее, и тому подобное.

«Украинский политикум существует в жестких рамках, выход за которые это минимум политический маргинес, максимум — национальное предательство. Так что удивительно не то, что новая власть не пытается выйти за эти рамки. Удивительно то, как мы все в эти рамки попали, ведь еще какие-то 10 лет назад это всё вполне обсуждалось», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что бывший президент Виктор Янукович заявлял, федерализация не несет никаких угроз развала Украины, и даже наоборот, объединяет интересы многих людей и создает для них и для их потомков условия развития. По его словам, в федерализации заложены «глубокие основы демократии», ведь на Украине слишком много противоречий и взглядов в регионах. Впрочем, при президентстве Януковича и «Партии регионов» власть также не торопилась делать реальные шаги в направлении федерализации.