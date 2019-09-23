Ярославль, 23 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Ространснадзор завершил проверку по факту затопления речного ресторана-дебаркадера в реке Волга вблизи Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с результатами проверки.

Затонувший плавучий ресторан

Собственником ресторана является ООО «Центр Гранат», дебаркадер зарегистрирован в речном регистре в качестве плавучего объекта. Как установила проверка Ространснадзора, судовладельцем не были приняты меры к правильной буксировке объекта. Собственник должен был получить разрешение на транспортировку в регистре и согласовать его с «Администрацией Волжского бассейна», которая расположена в Нижнем Новгороде, но не сделал этого.

Проверка так же установила, что и капитан буксира, принадлежащего «Ярославскому речному порту», не уведомил Нижний Новгород о начале движения.

Сам причал, к которому буксировали дебаркадер, находится в ведении департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области. Однако, как показала проверка, областные власти также не предупреждались собственником о буксировке объекта. Исследование дна в районе причала судовладельцем должным образом не проводилось.

Как уже сообщало ИА REGNUM причиной затопления дебаркадера стала пробоина, полученная в результате столкновения с лежащим на дне понтоном.

Затонувший дебаркадер

Результаты проверки Ространснадзора поступили в Ярославскую транспортную прокуратуру, которая должна вынести свое решение. Ранее представители ООО «Центр Гранат» уже несколько раз заявляли о том, что намерены судится с «Ярославским речным портом» по поводу понесенных убытков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM плавучий ресторан затонул в районе поселка Парково 25 августа 2019 года. Часть дебаркадера до сих пор остается на поверхности, затонувший объект немедленно назвали ярославским «Титаником».