Медведев утвердил перечень из более 200 типовых госуслуг
Москва, 23 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В России утверждён перечень типовых государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
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В новый перечень включены 206 типовых госуслуг, что позволит выявлять закономерности и отклонения однотипных услуг в разных регионах России.
Перечень будет использоваться в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
Отмечается, что это необходимо для систематизации сведений, размещённых в государственных и муниципальных информационных системах, которые обеспечивают ведение реестров госуслуг.
В настоящее время в реестры госуслуг внесены сведения о более чем 220 тыс. услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года граждане РФ стали получать госуслуги во всех МФЦ независимо от проживания.
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