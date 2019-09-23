Москва, 23 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В России утверждён перечень типовых государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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В новый перечень включены 206 типовых госуслуг, что позволит выявлять закономерности и отклонения однотипных услуг в разных регионах России.

Перечень будет использоваться в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

Отмечается, что это необходимо для систематизации сведений, размещённых в государственных и муниципальных информационных системах, которые обеспечивают ведение реестров госуслуг.

В настоящее время в реестры госуслуг внесены сведения о более чем 220 тыс. услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года граждане РФ стали получать госуслуги во всех МФЦ независимо от проживания.

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