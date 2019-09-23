Боровск, Калужская область, 23 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. В Калужской области завершился XX Кубок России по хлебопечению, который проходил в рамках всемирного форума «Хлеб — это мир». За звание лучших пекарей страны боролись 24 команды из 20 российских регионов. Об этом 23 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

Фото Виктории Фёрт. Пресс-служба правительства Калужской области Награждение пекарей Бугурминского хлебозавода №1

В режиме реального времени на специально оборудованных стендах-пекарнях за пять часов каждая команда из трёх человек должна была продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения. Пекари соревновались в пяти номинациях: «Хлеб», «Сдобное хлебобулочное изделие», «Декоративная выпечка», «Витрина» и «Культура производства». Тема декоративной выпечки — «Космос: Невозможное сегодня станет возможным завтра».

По итогам состязаний в числе лучших хлебопёков страны названы профессионалы из Чувашии, Татарии, Краснодарского края, Вологодской, Кировской и Орловской областей. Кубок России по хлебопечению проводится с целью развития технологий, а также обмена опытом, повышения престижа профессии пекаря среди молодежи. В состязании участвуют как профессионалы, так и начинающие пекари, учащиеся высших и средних специальных учебных заведений.