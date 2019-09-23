Ереван, 23 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В поликлиниках Еревана внедряется электронная система регистрации, 23 сентября сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Врач за ноутбуком

«В течение многих лет в поликлиниках столицы возникали проблемы с очередями, что приводило к справедливым жалобам граждан. Система электронной регистрации — это еще один шаг к тому, чтобы сделать наши услуги более доступными», — заявил заместитель мэра Сергей Арутюнян.

Система уже работает в 13 поликлиниках Еревана. Программа позволяет гражданам делать записи на прием к врачу из дома, с работы или из любого удобного места. Записать на прием к специалистам можно с 9 до 17 часов.

Отмечается, что к концу года система будет работать во всех поликлиниках Еревана.