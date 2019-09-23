Москва, 23 сентября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снимется в сериале «Хороший человек». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram 23 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Ксения Собчак опубликовала фото, на котором изображена тарелка черного цвета, с написанными на ней именами членов съемочной группы сериала.

По сюжету фильма, столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в провинциальный город «Рубежный», чтобы на месте проверить информацию об орудующем там маньяке.

Режиссером и соавтором сценария выступит Константин Богомолов. Роли исполнят Юлия Снигирь, Артем Михалков, Никита Ефремов и другие актеры. Какого персонажа будет играть Ксения Собчак пока неизвестно.

В основу сценария сериала «Хороший человек» легло громкое дело лейтенанта полиции Михаила Попкова — известного под прозвищем «ангарский маньяк», который убил 78 человек на территории Иркутской области, по большей части в Ангарске, в период с 1992 по 2010 год. В 2018 году был приговорен к пожизненному заключению.