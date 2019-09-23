Анкара, 23 сентября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы завершили все свои приготовления на всем протяжении границы с Сирией. США — наш очевидный стратегический партнер. Мы союзники по НАТО, и, несмотря ни на что, продолжали наше стратегическое партнёрство долгие годы. Сегодня мы строим на прежних позициях. Мы не хотим противостояния с США».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Однако мы не можем себе позволить игнорировать поддержку, которую США оказывают террористической группировке там, куда их никто не звал. Этим я многократно делился с президентом США Дональдом Трампом».

Турецкий лидер добавил: «Посмотрите, вы направляли туда раньше тысячи фур с боеприпасами, инструментами и так далее, а теперь — десятки тысяч. Мы у вас их не покупаем, но вы бесплатно поставляете их террористам под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под Эль-Бабом мы захватили до 3 тысяч игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жаль, но лживая пропаганда отрицала и нашу борьбу с ними. Так или иначе, ее мы вели показательно четко и ясно. И теперь в регионе об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не идёт и речи».