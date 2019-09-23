Красногорск, 23 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В Московской области с начала осенней прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли 400 тыс. человек, включая 150 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Цитата из мф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Прививка

По словам главы ведомства Татьяны Мухтасаровой, всего в 2019 году планируется вакцинировать 3,6 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей. Для получения направления на прививку необходимо обратиться в поликлинику по месту прописки.

«В наши поликлиники закуплены современные вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Важно, что процедура не займет более 10−15 минут», — заявила Мухтасарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в ближайшие два планируется расширить национальный календарь прививок.