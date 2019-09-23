Додома, 23 сентября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным Организацией Объединенных Наций (ООН), страны Африки южнее Сахары значительно отстают от остального мира в снижении детской и материнской смертности.

wjgomes Африканская женщина

По информации новостного агентства VOA Swahili, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), конфликты, неэффективные системы здравоохранения и бедность являются одними из факторов, препятствующих предотвращению миллионов смертей среди детей и матерей.

Представители ЮНИСЕФ отметили, что с 2000 года детская смертность снизилась в полтора раза, а материнская смертность снизилась более чем на треть, благодаря улучшению доступа к медицинской помощи.

Однако, согласно новым оценкам, в 2018 году погибло 6,2 миллионов детей в возрасте до 15 лет, а в 2017 году около 300 000 женщин умерли от осложнений, связанных с беременностью и родами.

В ЮНИСЕФ добавили, что каждые 11 секунд в мире умирает одна беременная женщина или новорожденный ребенок, причем, как утверждается, во многих случаях причину смерти можно было предотвратить.

Питер Салама, исполнительный директор по всеобщего охвата услугами здравоохранения Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), подчеркнул, что женщины и дети, проживающие в Африке южнее Сахары, подвержены более высокому риску смерти, чем в любой другой стране мире.

«В 2017 году половина случаев смерти детей произошла в Африке. По нашим оценкам, из-за повышения рождаемости на континенте этот показатель достигнет более 60% от мирового уровня. Что касается сегодняшних показателей материнской смертности, в Африке происходят две трети всех смертей в мире», — рассказал Салама.

По словам Саламы, риск смерти женщины во время беременности в Африке составляет 1 на 37 случаев, по сравнению с 1 на 7800 в Австралии.

Он считает, что такие страны, как Малави, Замбия, Беларусь, Бангладеш и Камбоджа, должны приложить усилия для снижения детской и материнской смертности.