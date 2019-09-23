Москва, 23 сентября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий размер налогового вычета на обучение детей, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Jirka Matousek Студенты на лекции

Предлагается повысить размер налоговой базы налогоплательщиков-родителей при начислении социального налогового вычета за обучение детей. Повышение предполагается в несколько этапов.

Так, размер налоговой базы предлагается увеличить с 50 тыс. рублей до суммы 80 тыс. рублей с 1 января 2021 года. А с 1 января 2022 года — до 100 тыс. рублей. Объем средств исчисляется на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Также предлагается увеличить совокупную сумму социальных налоговых вычетов с 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщиков, имеющих право на получение материнского капитала, и расходов на дорогостоящее лечение).

Авторы обратили внимание на то, что в настоящее время родитель-налогоплательщик имеет право на возврат из федерального бюджета в качестве социального налогового вычета не более 6 500 рублей налога с дохода физических лиц (НДФЛ) в год из общей суммы НДФЛ, уплаченного в бюджетную систему. Вместе с тем, отмечают коммунисты, сумма оплаты за обучение в вузе намного превышает предоставленную льготу — сумму налогового вычета из налоговой базы в размере 50 тыс. рублей.

Сумма налогового вычета на образование остается неизменной с 2007 года.