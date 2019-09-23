Додома, 23 сентября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Правительство Танзании обеспечило электричеством 949 000 граждан в течение трехлетнего периода. Как отмечается, 50 лет назад после провозглашения независимости лишь 1,3 млн человек в стране имели доступ к электричеству.

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По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом заявил заместитель Министра энергетики Танзании Патиенс Мгалу, добавив, что целью Правительства является обеспечение электричеством всего населения.

По словам Мгалу, данное число было достигнуто благодаря различным проектам в области электрификации, реализация которых осуществлялась при содействии Агентства по энергообеспечению сельских районов (REA), Проекта «Уджазилизи» и танзанийской компании электроснабжения «Танеско» с целью обеспечения электричеством всех граждан Танзании к 2021 году.